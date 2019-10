El racismo ha sido reactivado y necesitamos articular respuestas

Whatsapp Tweet Share Email

Abraham Mancilla.- Ser masista y mesista, no te puede fracturar y hacer que entre padre e hijo, o entre el hermano mayor y menor se hagarren a golpes. Pero a muchos les está sucediendo. Y lo que realmente preocupa es que se ha reactivo el racismo recalcitrante.

El racismo recalcitrante

En estos días se han viralizado varios videos (muchos de ellos subidos por masistas) y uno de ellos es de Tarija. Se observa que a las mujeres se los acosa, se los insulta (y faltan los golpes) por masistas y no necesariamente son masistas, y ellas lograron neutralizar a los ignorantes acosadores con sus propios argumentos.

Para acusarles de tal o cual, no están con sus banderitas negro, blanco y azul. Intentan expulzarlos de la Plaza de Tarija, solo por el hecho de ser de pollera. Mi madre era de pollera y no estoy de acuerdo que a mi madre lo traten asi y menos los permitería. ¿qué se llama esta actitud de los disque instruidos? Ignorancia, intolerancia y racismo recalcitrante.

Pero a quí no queda el tema. Esas mujeres representan no solo a Tarija, sino a una cultura, a una civilización. También vi en días pasados otro video pegando a una mujer aymara de pollera y manta en la ciudad de La Paz. En consecuencia, con estas actitudes y palabras de: “andate, fuera”; los están expulsando a una cultura y a una civilización. ¿de dónde? De su propio territorio.

Con estas acciones han reactivado el racismo cavernario de la época colonial y de la república, en el que se prohebía a los indios a pisar las plazas y ciertos lugares públicos y de poder; ya que solo estaba reservado para los blancos o criollos. Pero ahora mas que nunca esto se tornó algo peor que el de los años anteriores.

Incapacidad criollaje

Existe un desborde y descontrol de parte de la élite oligárquico antipopular y anti indio. ¿Ya no logran controlar a lo jóvenes y a las bases?, ¿No se dan cuenta que con estas acciones les estan dando más fósforo o condimentos para que el gobierno rerobustezca su físico anti oligárquico resagado?, ¿o lo hacen intencionadamente?

Es conocido que tanto dentro del gobierno y en el otro lado, derechas e “izquierdas” están podridas. Pero estos recovecos no son recientes, sino viene de larga data. Es desde la colonia y la república. Hay culpables las hay, pero el momento de ajuste no es ahora. Eso viene después que este safarrancho pase.

Gestar y construir otra alternativa

Por ahora queda gestar y construir otra alternativa (del que me siento parte activa) un acuerdo y alianza entre obrero (aymara o quechua) e indio (que no necesariamente es obrero o empleado de fábrica sino que vive en el campo), para no robustecer a los racistas y entregarles el poder a mediano o largo plazo para que limpien a los indios y obreros de los espacios de decisión politica en el futuro inmediato (no hablo de defender pegas de los que ya estan dentro del gobierno, sino de lo que viene de aquí a dos o tres años). Porque para mi, de cualquier forma cualquiera que sea se caé.

No hemos generado liderazgos, tampoco logramos construir proyecto político. Pero creo que es necesario articular, ahora, no otro momento, una respuesta contundente. Necesitamos dos brazos. El de lo sindical y politico.

Lo sindical para mi viene para recuperar y regenerar organizaciones auténticas a futuro, para eso hay que acudir a nuestros hermanos o compañeros de lucha de los años 2000 a 2003. Con cierta experiencia. Pero en lo político necesitamos construir algo nuevo o regenerar lo indio desde las mismas cenizas. Por qué tenerle miedo. Sabemos que el gobierno lo ha desgastado lo indio, pero un proyecto político tiene que tener la capacidad de reinventarse y regenerarse desde la misma ceniza.

La historia la hacemos nosotros

No podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a situaciones como las que estamos viviendo. Ah, hay que recordarles a los que están actuando racistamente, que si llegamos hasta aquí en estas circunstancias, la historia que hoy leemos, está escrito con la sangre de mujeres y hombres de abarca, poncho, manta y chicote; o de mujeres palliris; de hombres de guarda tojo, martillo y coca. La historia de este país no es de los criollos oligárquicos racistas. Ellos pensaban exterminar indios. Eso ha sido política de Estado.

Hoy nos quieren arrastrar a ese episodio y genocidio macabro tanto el gobierno como la oligarquia capitalina resagada del poder central (de las ciudades capitales). La respuesta es construir otra alternativa sin desgregarnos de las líneas ya definidas.

El NO nació en El Alto y fue expropiado

Para concluir recuerdo que estos blanquitos ni siquiera son autores de Bolivia dijo No, le expropiaron. Fueron dos indios que se engeniaron y pusieron la mano al balde de la pintura y sellaron la pared con la pintura roja, amarilla y verde, y luego agregaron la palabra NO. Pero como no había mucho dinero, además, era incómodo manejar tres colores de pintura, las otras pintas de las diferente calles y avenidas de La Paz y El Alto, estamparon con pintura blanca. Desde entonces se hizo famosa el No.

Hoy los blanquitos racistas son los abanderados del No. También recuerdo que el movimiento NO, indio y popular estaba autogestionado y solo se había solicitado energía eléctrica a la alcaldía paceña para el equipo de sonido. Pues eran las organizaciones sociales antimasistas los que armaban los primeros actos y eventos del No. Pero en el próximo acto, nuevamente autogestionado por los mismos activistas, a la última hora se sobre ponen los criollos y la alcaldía paceña quienes montaron todo y en la testera ya estaban esos criollos decidiendo quién habla y quien no (yo era uno de los oradores, por eso sostengo lo que digo). Desde entonces hasta hoy son ellos los que deciden todo, se abanderan y usufructuan de lo ya hecho por la gente humilde; al contrario los han expulsado a sus verdaderos creadores. Vimos acaso en la famosa fotito de la Coordinadora de la democracia un guarda tojo o un poncho? Claro la pollera y la manta solo sirven igual que en el otro lado, para adornar, pero menos para decidir ¿Y por qué fue desplazado lo indio y popular del movimiento NO? Claro el indio o el obrero carece de recursos financieros (para montar tarimas, equipos de sonido recaros -sabemos cuánto cuesta todo eso los que hemos organizado-, gestionar energía eléctrica, etc.), segundo porque son racistas (no soportan que un indio les dirija). Reitero hay que gestar y recrear otra alternativa en los dos polos: en lo sindical y político.