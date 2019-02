Oro: cooperativas exportaron por 12.000 MM/$us pero solo dejaron 315 millones en 12 años, (menos del 3%)

-En 2018 obtuvieron $us 1.165 millones en oro metálico y pagaron únicamente 30 millones a municipios y gobernaciones. El oro metálico que extraen las cooperativas se saca mediante comercializadores y llega a India y Emiratos Árabes. La actual ley minera bajó la regalía de 7,5% a 2,5% sobre el valor bruto de producción para los yacimientos que son marginales y las cooperativas aprovechan esta figura, pese a que asociadas empresarios chinos extraen grandes cantidades con maquinaria. Al cuantioso contrabando procedente del Perú, donde la minería informal es combatida, se agrega la producción de Acre, Brasil. Ambos acrecientan la “producción boliviana”.

Bolpress/

Son financiadores chinos ‒que acumularon grandes cantidades de dinero debido a su expansión productiva‒ los principales actores que presionan para explotar el oro en Bolivia a través de las empresas locales denominadas cooperativas, explicó hace poco el investigador del CEDLA, Pablo Poveda al lamentar el escaso control estatal a una producción ilegal también asociada al narcotráfico y contrabandeo de armas.

“La asociación de cooperativas con empresas privadas está al margen de la ley, lo que muestra que la sed de ganancias no tiene límites.El control del Estado es poco o casi nulo. Prueba de ello es que la empresa estatal EBO, que se creó para comprar oro, no funciona.Tampoco sirvió que el Gobierno bajara las regalías a 1,5 por ciento del valor bruto de producción. Esta producción ilegal está asociada a otro tipo de actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico de armas. Éste no es un problema exclusivo de Bolivia, se da también en los países vecinos de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.”

EXPORTACIONES

En 2018 las cooperativas auríferas exportaron a través de comercializadores oro metálico por un valor de 1.165 millones de dólares, pero por regalías erogaron sólo el 2,5%, es decir unos 30 millones de dólares, informa hoy Página Siete

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la década de los años 90 estas ventas alcanzaron un máximo de 131 millones de dólares (1995) y hasta 2005 ni siquiera superaban los 100 millones.

Es en los últimos años que se triplican en valor, de 90 millones de dólares exportados en 2012 se pasa a 331 millones de dólares en 2013 y en 2014 se alcanza un pico de 1.361 millones de dólares. Los años posteriores bajan un poco, pero en 2018 crecen otra vez.

Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), explicó que la producción y exportación la realizan básicamente 1.200 cooperativas auríferas asentadas en el norte de La Paz a través de comercializadores.

Los mercados de India y Emiratos Árabes Unidos son los principales destinos.

Según Córdova, el año pasado las cooperativas llegaron a producir unas 30 toneladas de oro que se vendieron a precio internacional de 1.250 dólares la onza troy y el gramo en 40 dólares.

“Si se exportaron casi 1.200 millones de dólares, el departamento y el municipio se quedaron con unos 30 millones de dólares de regalías. De la regalía total, el departamento productor se queda con el 85% y el municipio con el 15%”, puntualizó.

Córdova sostuvo que la actual ley minera bajó la regalía de 7,5% a 2,5% sobre el valor bruto de producción para los yacimientos que son marginales.

En ese sentido, las cooperativas todo lo que extraen lo declaran bajo esa figura, pese a que algunas en asociación con empresarios chinos extraen grandes cantidades con maquinaria.

Añadió que para el Estado es difícil controlar la actividad por la lejanía de las operaciones, pese a todo se creó el Servicio Nacional de Comercialización de Minerales (Senarecom) y se ordenó la intervención militar en San Ramón, Río Suches y el área Madre de Dios.

Dionisio Garzón, exministro de Minería, indicó que en el país no existe una empresa formal grande o mediana que llegue a extraer y vender tanto oro. Todo está en manos de cooperativas o firmas chicas que se asocian con empresarios chinos.

“Todo el oro se extrae del norte de La Paz, Beni y algunas áreas de Pando. Esta gente se asocia a ciudadanos chinos o empresarios que financian ciertas operaciones para explotar con equipos. Si se saca de los ríos usan lanchas, pontones, aunque también la extracción se da en las terrazas de los ríos”, precisó.

Sin embargo, eso no explica todo el problema.

Agregó que en Perú las autoridades iniciaron una fuerte campaña para combatir la actividad minera informal y por esa razón se genera un fuerte contrabando de oro hacia Bolivia.

“Hay un fuerte contrabando de oro en Perú, donde la minería informal es combatida y se la quiere formalizar. Esa gente que explota oro en el Madre de Dios, contrabandea hacia Bolivia y por eso sale al exterior como exportaciones bolivianas. Lo mismo ocurre con la producción del Acre en Brasil, es más fácil traerla a Bolivia y luego sacarla”, manifestó el experto.

El problema, dijo, es que el país se queda con muy poco de estas exportaciones, ya que no recibe pago alguno por impuestos y por regalías se debería percibir entre 100 y 150 millones de dólares.

Advirtió que si el Estado no controla esta actividad informal e ilegal, en muchos casos se depredan no sólo las áreas auríferas, sino el medioambiente.

“El Estado debe controlar la explotación y comercialización con un cambio de política, porque se genera un daño ecológico y económico. Sólo hay ganancia para un grupo de personas que contratan a gente sin empleo, le pagan poco y explota”, aseveró la exautoridad.

El crecimiento

Número Los datos oficiales revelan que en 2006 había al menos 911 cooperativas registradas, luego la cantidad aumentó hasta alcanzar 1.816 unidades, durante 2017.

Ingresos En 12 años las cooperativas explotaron minerales por un valor de $us 12.000 millones, de los cuales sólo dejaron para el Estado el 2,62%, es decir 315 millones.

Explotación de oro se descontrola por el desempleo y comercio ilegal

Avasallamientos, asociaciones ilegales y desesperación por ingresar a explorar en zonas sensibles como el río Madre de Dios, son muestras del descontrol en la explotación aurífera en La Paz. El creciente comercio ilegal y la falta de empleo son algunas de las causas de esta problemática, reportó en julio de 2018 Enid López Camacho, de Los Tiempos) tras desatarse un nuevo conflicto de avasallamiento de un predio aurífero en la comunidad de Arcopongo, en La Paz.

Según el dirigente de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio Aduviri, hubo cuatro heridos de gravedad que fueron trasladados a la ciudad de La Paz y presuntamente dos personas fallecidas.

La explotación de oro no sólo dio lugar a constantes avasallamientos en La Paz, sino también a asociaciones ilegales entre cooperativas y empresas extrajeras (chinas y colombianas).

“Existe un punto de partida y es la limitada capacidad que tenemos como Estado, Gobierno y privados para generar empleo. La gente que tiene que vivir de algo busca una alternativa y la minería aurífera se ha convertido en una salida”, afirmó el exministro de Minería, Héctor Córdova.

En el Gobierno de Evo Morales, aproximadamente se registraron 70 mil personas dedicadas a la minería cooperativista en el país, la mayoría está en la explotación aurífera. Sólo en La Paz existen 1.000 cooperativas registradas, y zonas nuevas y ricas para la explotación de oro son el blanco para los avasallamientos que no se frenan por la falta de control estatal en la zona.

Según Córdova, a esta situación se suma el creciente comercio ilegal ya que cada onza troy de oro está a 1.247 bolivianos. En la minería ilegal existe un descuento del 17 por ciento a este monto, pero en el ámbito ilegal, el descuento se reduce sólo al 3 por ciento.

Sobre el conflicto en Arcopongo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aclaró que el enfrentamiento suscitado se realizó entre “personas que no tienen ningún derecho para realizar actividad minera”.

50 cuadrículas están en conflicto en Arcopongo. La Cooperativa Ullakaya Condoriri reclama hace años un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en el cantón Arcopongo que fueron inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia en 2014.

Prevén prospección en el río Madre de Dios. El Gobierno, a través del viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, anunció la prospección y exploración aurífera en el río Madre de Dios, con un potencial estimado de más de 5,4 millones de onzas troy de oro anuales.

Pablo Poveda Investigador del Cedla: “La sed de ganancias no tiene límites”

Las empresas extranjeras se mueven por el incentivo de la ganancia, en ese sentido, si una actividad es altamente rentable, como el oro, buscarán la forma de entrar en esa esfera.

Son los chinos que acumularon grandes cantidades de dinero debido a su expansión productiva, entonces, son ellos los principales actores que presionan para explotar el oro en Bolivia a través de las empresas locales denominadas cooperativas.

La asociación de cooperativas con empresas privadas está al margen de la ley, lo que muestra que la sed de ganancias no tiene límites.

El control del Estado es poco o casi nulo. Prueba de ello es que la empresa estatal EBO, que se creó para comprar oro, no funciona.

Tampoco sirvió que el Gobierno bajara las regalías a 1,5 por ciento del valor bruto de producción. Esta producción ilegal está asociada a otro tipo de actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico de armas. Éste no es un problema exclusivo de Bolivia, se da también en los países vecinos de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.

VER TAMBIÉN Oro: la bonanza acrecienta brechas entre socios capitalistas y peones dependientes en:

● A Proteger la Amazonia frente a la presencia china

Hace solo dos días, la investigadora de la Ruta de la Goma, Teresa Algiro afirma que es importante concientizar sobre la importancia de su riqueza histórica y cultural de la región para promover no sólo el turismo, sino también su ecosistema frente a las amenazas, como la minería aurífera con presencia de dragas chinas.

En Un reportaje de ANF, planteó declarar mayor protección de Cachuela Esperanza del municipio de Guayaramerín frente a la minería aurífera instalada en la isla Oro Blanco, donde la presencia china con dragas de última generación llegaron de la mano de la empresa Río Dorado SRL, para explotar oro por 30 años.

“La riqueza piscícola está siendo amenazada, está amenazado el bosque y también la convivencia armónica entre los pobladores (…). El ciudadano chino está depredando la fauna beniana, está depredando los lagartos, los jaguares es todo el ecosistema de nuestra Amazonía; es decir que su actividad minera no solo se remite a eso”, afirmó.

Algiro, quien se dedicó los últimos años a investigar el potencial histórico y patrimonial de Cachuela Esperanza lamentó que el Gobierno en su afán de atraer inversiones chinas no discierna que eso compromete el sistema ecológico de las próximas generaciones. “Hay mil maneras de ayudar al desarrollo, y proponemos un turismo amigable”, dijo.

Sin embargo consideró que otra de las amenazas que enfrenta el Beni en pleno corazón de la Amazonía, es la indiferencia de sus propios pobladores que no han sabido darle el valor al potencial turístico y natural que está al frente de sus ojos.

El reportaje de ANF titulado: Dragas chinas llegan a Cachuela Esperanza de la mano de empresa para explotar oro por 30 años, develó que la fiebre del oro llegó a la cuna de lo que en otrora fuera la capital pujante de producción de la goma.

A diferencia de lo que sucede en el norte de La Paz donde los capitales extranjeros se asociaron con cooperativas locales, en el presente caso, Río Dorado contrató a la firma china para que le provea tecnología, según las primeras investigaciones.

Ruta de la Goma

Nacida en el municipio de San Joaquín del departamento de Beni e hija de un pionero migrante italiano que trabajó en la hacienda de Nicolás Suárez, el “Varón de la Goma” en Cachuela Esperanza, dijo que sus raíces le llaman a trabajar por la zona.

Según Algiro, la ruta de la goma en toda su extensión comprende desde Los Yungas de La Paz, Quiquibey, Yucumo, para luego pasar a Beni por Yucumo, San Borja, San Ignacio, Trinidad San Javier, San Pedro, San Miguel, San Joaquín como un centro que articula el transporte, Puerto Siles para continuar al otro lado del río Mamoré hasta Matucare, un establecimiento de Nicolás Suárez donde contaba con su propia curtiembre donde se fabricaban suelas de zapatos, maletines y otros productos.

https://eju.tv/2019/01/investigadora-de-la-ruta-de-la-goma-plantea-proteger-cachuela-esperanza-frente-a-presencia-china/

● Perú señala a Bolivia como la ruta del oro de la minería ilegal

En septiembre de 2018, el ministro del Interior de Perú, Mauro Medina, aseguró que el oro que se extrae de la minería ilegal de la región amazónica de Madre de Dios se exporta a través de las fronteras de Brasil y Bolivia, según reportó entonces El Deber.

“Los informes de Inteligencia de la Policía señalan que el oro que extrae la minería ilegal de Madre de Dios sale por Brasil y por Bolivia, por lo que viene trabajando en conjunto con la policía de esos dos países para cerrarles el paso”, dijo el ministro en conferencia con la prensa extranjera en Lima.

La policía capturó este año a varias personas trasladando lingotes de oro hacia el aeropuerto internacional de Lima para sacarlo del país, pero además se decomisaron en los depósitos de aduanas barras de oro ilegal, informó la policía.

“El objetivo de la minería ilegal es crear su ruta terrestre en el Perú, para poder sacar el oro por el aeropuerto”, precisó Medina.

El ministerio tiene listo un operativo para intervenir en “La Pampa”, localidad que concentra la mayor cantidad de mineros ilegales de Madre de Dios, como parte de un plan estratégico con los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas, reveló el responsable peruano. La Pampa se encuentra entre el kilómetro 98 y 115 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Tambopata.​

“El plan multisectorial tiene que ser una válvula de escape para las miles de personas que trabajan en La Pampa, se debe evitar un costo social”, agregó durante la reunión con la prensa extranjera.

En La Pampa hay decenas de campamentos mineros, donde además de minería ilegal, existe trata de personas, tráfico de droga, prostitución y explotación de menores, entre otros delitos.

La deforestación causada por la minería ilegal en Madre de Dios se triplicó en los últimos años, al pasar de 5.000 a 17.000 hectáreas entre 2001 y 2016.

Los miles de mineros ilegales emplean dragas, dinamita y mercurio para extraer el oro, sembrando destrucción y contaminación, según las autoridades.

Las autoridades peruanas estiman que organizaciones criminales ganan unos 2.600 millones de dólares al año, a partir de la producción y venta del oro extraído ilegalmente en la amazonía.

En mayo de 2016, el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala declaró en emergencia a Madre de Dios por la contaminación, después de que las autoridades “detectaron mercurio en las aguas de los ríos, en las especies hidrobiológicas y en la población, con valores superiores a los límites máximos permisibles”.

Sin embargo, dos años después las autoridades locales se quejan de que no se ha hecho nada para remediar la situación

Fernando Ophelan: “Mafias se oponen a formalización de mineros”

Pablo Carranza/ Expreso, Perú, Jueves 31 de Enero del 2019

-¿Por qué los mineros artesanales prefieren vender su oro a través de Bolivia y no por el Perú?

Puno es un lugar muy lejano para los limeños. Es histórica la indiferencia desde la capital hacia el sur del Perú y esto ha llegado a la actividad comercial. Los mineros artesanales del Altiplano son despreciados por las autoridades aduaneras y judiciales, los humillan, no los dejan trabajar, no quieren que los cholos hagan patria y exporten sus minerales a Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo. Nosotros vamos a luchar contra este problema, porque nuestro oro no está siendo aprovechado por nuestro país.

-¿Cuál es la dimensión exacta del problema de la minería artesanal en el sur del Perú?

Depende de cómo lo veas, para mí es un tema de corrupción estructural, hay algunos personajes que prefieren que los mineros artesanales sigan siendo informales, que paguen coimas, que vendan su producción por debajo del precio justo, y otras cosas. Ellos obtienen beneficios con estos pagos por lo bajo, pero no se dan cuenta que perjudican al hombre honesto y trabajador que quiere crecer. Hay un caso emblemático e injusto, que está pasando en estos momentos y es con el señor Francisco Quintano Méndez.

-¿Qué sucedió con el señor Francisco Quintano Méndez?

Que ha sido injustamente maltratado por las aduanas de Puno y por las autoridades judiciales ante las que fue denunciado, según dicen, porque un estudio practicado a uno de sus cargamentos de oro había detectado “cosas raras”. En síntesis al señor le han vulnerado sus derechos, porque eso no es cierto.

-Si el Perú es un país aurífero, ¿por qué se le maltrata al minero artesanal?

Hay intereses subalternos, definitivamente. Desde la ONG Projusticia, combatimos contra este tipo de abusos, donde se coluden autoridades corruptas que están acostumbradas a recibir coimas y maltratar a los provincianos, junto con malos periodistas que se prestan para esto. Están más interesados en que los informales sigan siendo informales, y que los cargamentos de oro se vayan a Bolivia y que el mercurio entre por la región Moquegua. Es una vergüenza, pero les haremos frente a estos personajes.

