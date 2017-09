La cifra supone unos 13.000 millones de dólares en los 9 años del periodo 2007-2015, que habría ascendido a $us 15.000 MM incluyendo 2006 y 2016-2017. El país no se beneficia con 82% sino con el 66 %. Las petroleras se llevan un tercio de los ingresos, no un quinto.

Con base en datos de la estatal petrolera, el consultor internacional Mauricio Medinaceli confirmó lo que a lo largo de 12 años se sólo podía inferir o deducir, precisamente por falta de transparencia en YPFB: de los casi 38.000 millones de dólares que el negocio de los hidrocarburos generó tan solo en el periodo 2007-2015, la tajada de las transnacionales bordeó los 13.000 millones, prácticamente un 34% de participación, y no el circunstancial 18 % que el gobierno publicitó todos estos años.

Actualmente, la retribución de las transnacionales de los hidrocarburos en Bolivia para los 12 años virtualmente transcurridos desde 2006, cuando asumió el presidente Evo Morales, bordearía $us 15.000 MM, mientras en el mundo los costos operativos de las empresas han bajado, recordó un reciente reporte de Bolpress, a propósito de las concesiones que el gobierno les facilitara para que aumentaran sus costos en algunos casos hasta más del cien por ciento.

Pese a la insistencia oficial desde 2006 en una relación 82-18 entre el Estado y las transnacionales, el presidente Evo Morales señaló en septiembre de 2014 que, con excepciones, el promedio de la participación estatal y de las operadoras era de 75-25.

Para entonces, el vicepresidente Alvaro García Linera admitía que el negocio de los hidrocarburos en Bolivia presentaba esta distribución: IDH y regalías 50%, participación de YPFB 14,1%, patentes e impuestos para el Tesoro General de la Nación 10,6%; ganancia empresas extranjeras 10,9% y costos recuperables 14,4%, totalizando la porción nacional 74.7 %, lejos del 82-85 y aún 87 % publicitado por su gobierno.

ANALISIS DE MEDINACELI

“Con completa seguridad puedo confirmar mis sospechas de años pasados. El llamado proceso de “nacionalización” de los hidrocarburos incrementó la renta (en promedio) del 50% (existente ya con la Ley de Hidrocarburos 3058) a 64%”, señaló este 7 de septiembre Mauricio Medinaceli, es decir sólo 14%, respecto de lo ya existente antes del gobierno de Evo Morales

“Como se aprecia en la siguiente tabla, el llamado proceso de “nacionalización” osciló entre 11% (sin considerar el año 2007) y 17%; en promedio (la última columna en gris) fue 14%. Si a ello se añaden las regalías y el IDH el total es 66%, dejando un 34% como retribución bruta al operador (que incluye los costos recuperables)”, subrayó el consultor internacional.

¿PAGO SUSTANCIAL DE IMPUESTOS?

La “retribución bruta” del 34 % para las operadoras transnacionales podría sufrir modificaciones, según las relativas tasas impositivas que el estado les permite pagar para que contribuyan al sistema tributario (SIN), que por otra parte se sostiene en su mayor parte con los impuestos a los combustibles erogados por los usuarios y población en general, directa e indirectamente.

Para la gestión 2014 Petrobras, BG, Repsol y Total tributaron un 5 % del total cobrado por el SIN: apenas 230 millones de 7.500MM$us. La población pagó más que ellas: casi 400 millones por IEHD en gasolineras, reportó Bolpress en marzo de 2015.

“Llama la atención son los montos pagados por “Impuestos Upstream” que en muchos casos son mayores a los recursos obtenidos por el llamado proceso de “nacionalización”. Tengo mis dudas acerca de las partidas aquí consideradas ¿Incluyen los impuestos pagados por YPFB? ¿Incluyen los impuestos pagados por las empresas de servicios? ¿Incluyen los impuestos pagados por empresas que únicamente realizaron labores exploratorias?”, se cuestionó Medinaceli, de cuyo Blog transcribimos su análisis:

“Los resultados de la llamada “nacionalización”

de los hidrocarburos con datos oficiales

Hoy me siento feliz. Me imagino que es la felicidad del investigador que resuelve un caso, del estudiante que recibe una buena nota en el examen, del teórico que prueba una teoría. Hoy fui feliz porque finalmente YPFB publicó información que la vengo buscando hace mucho tiempo atrás… desde el año 2007. Esta información se refiere a los resultados de la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos en materia de participación estatal en la renta petrolera.

No fueron pocas las veces que intenté aproximar este dato recolectando información así como cuando Don Ramón caminaba con una bolsa en la espalda. Intenté darle consistencia a los datos, cruzando dedos para minimizar el error, un par de ejemplos los encontrará en los siguientes posts: link01, link02, link03, link04 y link05.

El asunto es que YPFB publicó, de forma oficial, los datos en cuestión y ahora con completa seguridad puedo confirmar mis sospechas de años pasados. El llamado proceso de “nacionalización” de los hidrocarburos incrementó la renta (en promedio) del 50% (existente ya con la Ley de Hidrocarburos 3058) a 64%.

Como se aprecia en la siguiente tabla, el llamado proceso de “nacionalización” osciló entre 11% (sin considerar el año 2007) y 17%; en promedio (la última columna en gris) fue 14%. Si a ello se añaden las regalías y el IDH el total es 66%, dejando un 34% como retribución bruta al operador (que incluye los costos recuperables), vea la siguiente Figura. Queda claro entonces el motivo de mi felicidad, mis sospechas no estuvieron alejadas de la realidad (ver link01, link02, link03, link04 y link05).

Ahora bien, la información proporcionada por YPFB no termina ahí, de acuerdo a ésta, de la parte verde (en la “torta” que presento) es necesario deducir el pago de patentes y los impuestos pagados en el “upstream” del sector, de hecho, por este motivo utilicé las palabras “retribución bruta”. El pago de patentes es menor, así que podemos dejarlo a un lado. Lo que me llama la atención son los montos pagados por “Impuestos Upstream” que en muchos casos son mayores a los recursos obtenidos por el llamado proceso de “nacionalización”. Tengo mis dudas acerca de las partidas aquí consideradas ¿Incluyen los impuestos pagados por YPFB? ¿Incluyen los impuestos pagados por las empresas de servicios? ¿Incluyen los impuestos pagados por empresas que únicamente realizaron labores exploratorias? Por ello y hasta que el Servicio de Impuestos Nacionales no publique oficialmente esta información de forma desglosada, esa duda aún rondará mi cabeza.

Como diría mi mami, “nobleza obliga”, debo felicitar a la parte técnica de YPFB por la publicación realizada. Si me permiten un par de sugerencias para el futuro: 1) publicar esta información por campo productor y; 2) realizar este ejercicio, al menos, de forma anual. Por otra parte, toca el turno del SIN, está en sus manos publicar los impuestos no solo pagados por el upstream, si no también, por los otros segmentos de la cadena, así, sobre bases sólidas podemos dialogar sobre el futuro del sector.

Mauricio Medinaceli

Kabul, septiembre 7, 2017”

