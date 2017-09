(ABI).- El presidente Evo Morales pidió el miércoles al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones iniciar un juicio de responsabilidades a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el caso denominado “Misiles Chinos”, porque -a su juicio- traicionaron a la patria con una sentencia que consideró “un insulto a la población”.

“Es muy grave lo que hicieron y nuevamente quiero decirles hermanos que vamos a pedir a estas autoridades que inicien de una vez un juicio de responsabilidades”, dijo en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado dijo que las sentencias que dictaron los magistrados del TSJ por ese caso son un “insulto a la población” y a quienes defienden y protegen la soberanía del país.

Minutos después dijo en su cuenta Twitter que “entregar armas a una potencia extranjera es traición a la Patria” y recordó que la pena por ese delito son 30 años de cárcel; “no se puede tolerar una pena mínima a traidores”, puntualizó.

El juicio de responsabilidades sobre el caso Misiles Chinos comenzó el 6 de abril de 2015 en contra de exautoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado que fueron acusadas por los delitos de sometimiento total y parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secreto, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

El pasado jueves se emitió la sentencia de ese caso que falló con dos y tres años de cárcel para los responsables.

Según los antecedentes del caso, el Ministerio Público requirió sentencias condenatorias de hasta 30 años para los involucrados en la entrega de misiles de fabricación china de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia a Estados Unidos en 2005.

Morales dijo que se debe “sentar la mano” a esas autoridades que actuaron en contra de la Constitución y que mostraron un claro “sometimiento a agentes externos”.

Asimismo, el Primer Mandatario dijo que “no corresponde” involucrar en ese juicio al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), porque no tiene ninguna responsabilidad en ese caso, que provocó la “desconfianza de algunos países” que pretenden cooperar en la seguridad de Bolivia.

A Mesa no

Morales aclaró el miércoles que no corresponde iniciar un juicio de responsabilidades al exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) por el denominado caso “Misiles Chinos”.

“En la prensa circuló que sería responsable Carlos Mesa y he pedido que jurídicamente revisen si corresponde o no, y el equipo jurídico me dijo que no corresponde y no es responsable de ningún juicio de responsabilidades”, dijo en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El Tribunal del Juicio de responsabilidades del caso Misiles Chinos condenó el pasado jueves a ocho de diez acusados a tres años de cárcel y a penas menores de dos años, mientras dos quedaron absueltos de culpa.

Además, esa instancia judicial encontró un vacío normativo generado durante la presidencia de Mesa, por lo que decidió remitir antecedentes al Ministerio Público para que tome alguna decisión al respecto.

“Yo no sé cómo estas autoridades del órgano judicial y el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) puedan obrar de esta manera”, cuestionó el mandatario, que ratificó esa posición en su cuenta Twitter, en la que aseguró que Mesa “no enfrentará ningún juicio” por ese caso.

Horas antes, Mesa presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una denuncia para iniciar un juicio de responsabilidades contra cinco magistrados del TSJ que lo involucraron en el caso de los ‘Misiles Chinos’.

Mesa acusó a los magistrados de violar la presunción de inocencia, el debido proceso y la garantía de la inviolabilidad de la defensa.