Litio: Experto devela el porqué del secretismo en el millonario proyecto

En el curso de investigaciones que realicé sobre publicaciones científicas de avanzada, he encontrado alternativas al método tradicional de producción de litio en salmueras que van más allá del sistema clásico de producción basado en pozas de evaporación solar. Ya en agosto de 2010 un grupo de científicos coreanos llegó a hacer una presentación sobre unos avances que habían realizado a partir de las muestras de nuestras salmueras entregadas a título gratuito por el Gobierno boliviano a ésta y otras cinco potencias.

Hubo un conjunto de resultados disímiles de estas potencias. Quienes más o menos actuaron bien fueron los coreanos porque al menos vinieron a presentar sus resultados. Fue un punto de quiebre en el mundo tecnológico, pues estos avances han derivado en la publicación de varios estudios internacionales y patentes obtenidas a partir de las salmueras de Uyuni.

Posco (empresa coreana) logró resultados interesantes en tres meses. Desde entonces, se muestran muy interesados en cursos de acción para explotar salmueras. A partir de ello, Posco intentó aplicar esos resultados en Chile, pero chocó con un muro de piedra. Luego implementaron una planta piloto en Argentina junto a la empresa Lithium Americas. Lograron en un mes una cantidad similar a lo que Bolivia logró en siete años. Los responsables de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) dijeron que los coreanos sólo obtuvieron grado técnico (95 por ciento de pureza) y se lo llevaron a Corea, pues no querían avanzar más en esta zona. Han informado además que la GNRE ya obtuvo grado batería (99,6 por ciento).

Lo que manifestó la GNRE tiene algún asidero pues luego el presidente Evo declaró, en mayo, en Europa, que Corea y Japón quisieron chantajearlo con lo del litio, y que él no aceptó. Pero esto podría haberse solucionado con negociaciones técnicas de alto nivel. Personas entendidas saben lo que podrían significar adelantos técnicos de esta naturaleza en nuestro país.EP. ¿De qué beneficios hablamos aproximadamente?La tecnología de Posco tiene la ventaja de ir más allá de la evaporación solar. Según ellos podrían reducir en gran medida el ciclo de producción del carbonato de litio. Y además estarían en condiciones de producir el material catódico necesario y de la calidad requerida en el mercado, ya no a partir del carbonato de litio, sino del hidróxido de litio. Este es un compuesto altamente cotizado y de mayor valor monetario en el mercado hoy. Acabo de volver de una conferencia en Shanghai. De las nueve conferencias, al menos cuatro hablaron del hidróxido de litio. Resulta que el hidróxido de litio se ha convertido en el precursor de las baterías de litio que fabrica Panasonic para Tesla.

Aparte hay otras tecnologías adicionales descubiertas en Israel y China. Hay una o dos empresas que están ingresando al mercado. Otra vez pasan por alto las piscinas de evaporación solar. Estas tecnologías fueron desarrolladas para los yacimientos del Mar Muerto en Israel y los del Tibet en China que son mucho más pobres que los del salar de Uyuni. Los de Uyuni están en un término medio, no son ni los mejores ni los peores. Un poco por encima de Uyuni están los yacimientos de Argentina, pero los mejores son los del Salar de Atacama en Chile.

Un parámetro clave hoy es la proporción de litio y otros elementos en los salares: litio versus potasio y litio versus magnesio. La conclusión es que los salares con alto contenido de magnesio son los más difíciles de explotar, caso que pasa en el Salar de Uyuni.

Aparte de esas, hay otras tecnologías que se usan en el salar del Hombre Muerto y en el salar de Olaroz en Argentina. Combinan piscinas de evaporación y sistemas de explotación químicos. Al final, quedan los tratamientos clásicos como los del Salar de Atacama, con factores físico climáticos muy distintos a los de Uyuni.

Me animaría a decir que Bolivia usa un sistema ubicado en un punto intermedio entre lo que hacen chilenos y argentinos. Sin embargo, no se ha tenido el cuidado de visualizar un sistema de explotación más óptimo. El país debería haber conectado un ducto de gas desde la puna argentina hacia el salar porque se requerirá energía. Es algo estratégico, se hubiera podido aplicar un sistema térmico más que solar. No sólo lo he sugerido yo, sino también otros analistas.(Tomado de El País, Tarija, sept 2015)