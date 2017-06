YPFB anula solo un contrato mínimo y no el conjunto de 2.000 MM/$us

El presidente de la estatal informó oficialmente que el gobierno decidió anular el proceso de adjudicación a la empresa Tecnimont para el proyecto de propileno y polipropileno por un monto de 12,3 millones de dólares “y no por 2.000 MM/$us que demandará la construcción de la planta cuando se realice la firma de un contrato”. Unos 20 contratos está sujetos a un aval de transparencia. Una de las observaciones tiene que ver con la participación de técnicos de una subsidiaria en el comité de licitación, como ocurrió en el contrato con Drillmec, alertó el diario Página Siete. (Foto ABI-El nuevo ejecutivo de la empresa estatal de los hidrocarburos, en su posesión con los ministros Martínez y Arce Zaconeta por detrás.)



(Cambio y AN-YPFB) – YPFB tiene 20 procesos de contratación que no serán firmados si antes no son revisados por la Unidad de Transparencia, y de detectarse irregularidades serán anulados al igual que la adjudicación de Tecnimont para la planta de propileno en Tarija, informó este jueves 29 el periódico del Estado Plurinacional desde La Paz.

El presidente de la petrolera estatal, Óscar Barriga, dijo que se determinó anular el proceso de adjudicación del FEED (Ingeniería Básica Extendida) a la empresa Tecnimont para el proyecto de propileno y polipropileno por un monto de $us 12,3 millones y no por $us 2.000 millones que demandará la construcción de la planta cuando se realice la firma de un contrato.

“No firmaremos ningún contrato que la Unidad de Transparencia no lo hubiese revisado, eso nos da la garantía de que nuestros procesos de contratación son lo suficientemente transparentes y no tendrán ninguna observación ni legal ni administrativa”, declaró.

Barriga explicó que el proceso de contratación para el proyecto de propileno —o cualquier otro— es largo y la adjudicación del FEED —a Tecnimont— es una parte de las etapas que la conforman.

“Como no se ha firmado ningún contrato con el adjudicado, no existiría ningún daño”, remarcó el Presidente de YPFB.

observaciones

Barriga indicó que el proceso de contratación para la planta de propileno volverá a sus inicios, tomando en cuenta que se anuló una de las etapas más importantes.

De acuerdo con YPFB, entre las observaciones figura que en el Documento Base de Contratación no se estableció que el poder legal tenga facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. Se advirtió la participación de técnicos de una empresa subsidiaria, además se identificó una enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales que vulneran el reglamento. (http://www.cambio.bo/?q=node/28317)

CUATRO OBSERVACIONES

Santa Cruz, 28 ( AN-YPFB) – A la cabeza de su nuevo Presidente, YPFB detectó al menos cuatro observaciones en el proceso de contratación del “Servicio FEED-EPC del proyecto de construcción de Plantas de Propileno y Polipropileno”, iniciado en la gestión de Guillermo Achá, disponiendo su anulación.

“En el marco del pedido de la revisión detallada de todos los procesos de contratación instruida por el presidente Evo Morales, hemos detectado errores administrativos que constituyen incumplimiento al Reglamento de Contrataciones y a las normas aplicables a los procesos de contratación, se ha dispuesto anular el proceso de contratación hasta su inicio”, manifestó el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga Arteaga.

La decisión de anular este proceso se realiza antes de que se firme el contrato, conforme establece el Reglamento de Contrataciones, sin generar ningún perjuicio a los intereses de la empresa.

Entre las principales observaciones advertidas se encuentran las siguientes:

Con relación al poder de representación legal o el equivalente en el país de origen, no se estableció en el Documento Base de Contratación (DBC), que el poder de representación tenga facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

También se advirtió la participación de técnicos de una empresa subsidiaria en el comité de licitación en la etapa de evaluación de propuestas, cuando el Reglamento solo prevé esta participación en la elaboración de especificaciones y en la recepción de bien, obra o servicio.

Asimismo, se identificó una enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales, enmienda de carácter legal que no se encuentra prevista en el Reglamento de Contrataciones.

Con esta decisión se deja sin efecto la adjudicación a la empresa adjudicada para la ejecución de la etapa de Ingeniería Básica Extendida (FEED) del Proyecto de Propileno y Polipropileno por un monto de aproximadamente 12.3 millones de dólares; asimismo, expresa el compromiso de la nueva gestión en YPFB de actuar en estricto apego a la normativa vigente.