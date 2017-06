Polémica entre protagonistas por multimillonario daño en BoliviaTV

Luego de otro caso de corrupción con multimillonarios fondos estatales, esta vez asignados al canal estatal BoliviaTV, parlamentarios afines y contrarios al partido de gobierno, el MAS, solicitaron incluir en la investigación a las exministras de Comunicación Amanda Dávila y Marianela Paco, junto los directorios 2013-2016 de ese medio oficial, que incluyen a varios representantes de al menos cinco ministerios. Bajo el ropaje de “Tecnologías de información y comunicación para la inclusión social” y digitalizar el canal estatal se disfrazaron contratos irregulares por entre Bs. 25 y 131 millones desembolsados, de un presupuesto total por Bs. 280 millones equivalente a 40 millones de dólares

-Bolpress y otros medios

Denunciadas las irregularidades de contratación en, hasta ahora, seis proyectos “susceptibles de hechos de corrupción” que ahora investiga la Fiscalía, dentro de un programa de digitalización “para la inclusión social”, la actual ministra del sector, Gisela López, anunció que se formalizó la denuncia en el primero de ellos, dada la evidencia existente, en un contrato por 3,6 millones de dólares.

El programa estatal dirigido a modernizar la empresa televisiva gubernamental, dispuso de un presupuesto de 40 millones de dólares y desembolsos por casi la mitad, y se desarrolló hasta con prácticas mafiosas para obstaculizar la investigación previa como un intento de incendio en el canal para eliminar pruebas, según detalles ofrecidos por López.

“Nada se puede hacer sin que ellas sepan, porque estamos hablando de millones de bolivianos”, dijo el diputado opositor Amílcar Barral ante la eventualidad de una auditoría técnica, financiera y administrativa de los cuatro años anteriores a 2017, reportó La Prensa Digital.

La senadora Jeanine Añez (UD) lamentó la continuidad de hechos de corrupción como los registrados en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el disuelto Fondo Indígena y las barcazas chinas “que no acaban de llegar”, entre otros, mientras que el el diputado oficialista David Ramos indicó que se debe actuar con drasticidad

El diario digital recordó que según el decreto 793, la ministra(o) de Comunicación tiene bajo su tuición a la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, Radio Patria Nueva, periódico Cambio y la Agencia Boliviana de Información (ABI) y que su Directorio lo conforman los ministerios de Comunicación, la Presidencia, Planificación del Desarrollo, Economía, Obras Públicas, Educación y Culturas.

RESPONDEN PACO, DÁVILA Y EL PRINCIPAL SINDICADO

Exministra Marianela Paco (2015-2017) dijo que a los pocos días de asumir identificó irregularidades y destituyó a Gustavo Portocarrero de la gerencia general del Canal, ocupada posteriormente por Marcelo Patzi, y Gisela López, de acuerdo con la siguiente entrevista de Beatriz Layme, de Página Siete, en La Paz:

Instruyó varias investigaciones en BoliviaTV, ¿por qué no hubo resultados en su gestión? Había mucho hermetismo sobre la información de BTV, incluso resistencia de parte del entonces gerente (Portocarrero), por esa razón se lo cambió, se designó a un nuevo gerente (Patzi) a quien se le pidió inicie con el proceso de investigación, que también tuvo dificultades. Luego López tuvo la instrucción de transparentar los procesos en la forma más rápida posible, pero ha estado bastante tiempo con el caso.

¿Informó al directorio de Bolivia TV estas irregularidades? Sí. Inclusive contratamos a una persona particular para que se haga cargo de esos procesos, pero no avanzaba. Entonces con el directorio se le ordenó a la gerente acelere la investigación, acceda a la información para que se pueda hacer el relevamiento de auditorías y de toda la información, que se tenía que hacer. No sé si ella se resistía, no sé quién más instruía que no se facilite información. A la que se contrató no le permitían acceder a determinada documentación.

¿Cuándo inició la investigación? En este momento no tengo la fecha exacta. Se inició porque había varias cosas que no estaban claras, entonces se instruyó transparentar todos los proyectos que se habían ejecutado. La instrucción fue con uno de los últimos directorios, antes de que me enferme. Fue un proceso largo.

¿Cómo evalúa la denuncia de López? Entiendo que se ha cumplido con el reto y me alegra que se haya concluido con un esfuerzo que se pedía cada semana, es satisfactorio que haya los resultados de esa investigación que se ordenó en mi gestión.

Amanda Dávila, por su parte, afirmó en otra entrevista que ella no tenía tuición sobre el canal estatal, al ser una empresa descentralizada, autárquica, que de acuerdo a norma de creación, tiene patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa.

Dávila, en septiembre de 2014, en su condición de ministra de Comunicación, dijo que no sabía quién manejaba el canal estatal y que por eso no podía intervenir en la programación y permitir que se transmitan los debates organizados por la Asociación de Periodistas de La Paz. “Es un empresa totalmente independiente. Excepto que conozco al gerente general, ni siquiera sé quiénes están realmente dirigiendo, manejando el canal”, manifestó Dávila en entonces, recuerda Página Siete.

López denunció corrupción por un contrato que se firmó en su gestión. ¿Usted no identificó esta situación? Si se suscribió en 2014, como ministerio debíamos esperar hasta fines de 2015 el informe de la auditora, pero lamentablemente yo ya no estaba en el ministerio. Si el contrato se suscribió a fines de 2014 se ha ejecutado desde enero de 2015, yo ya no estaba desde el 20 de enero de 2015. Pero en todo caso es una empresa descentralizada que tiene su autonomía de gestión y cualquier recurso que recibe el canal del Estado o de cualquier entidad o fondo no interviene el ministerio. Tenía una cláusula que decía que cualquier proyecto es el mismo canal que tiene que hacer auditorías externas con recursos propios. Esas auditorías externas podían ser enviadas a las autoridades que considere necesaria, de esas puede enviar al Ministerio de Comunicación. Yo no tenía tuición sobre el canal.

¿Cómo se hacía los procesos de contratación? No sabría decirle. Bolivia TV es una empresa descentralizada, de acuerdo a la norma de creación tiene patrimonio propio, autonomía de gestión, administrativa, financiera, legal, técnica, entonces ejecuta sus operaciones de manera independiente, pero sometidas a las normas de control gubernamental. O sea tiene control gubernamental de acuerdo a las leyes de la Contraloría.

¿Entonces el ministerio en qué o cómo intervenía? Interviene en la vigilancia para que se implementen sistemas de planificación. La administración y control interno era con la Ley 1178, en este sentido la tuición no involucra la fiscalización de operaciones, sino implantar y promover el funcionamiento de sistemas de administración y controles previstos en esa ley.

El exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, rechazó la denuncia hecha por la ministra López. “Cuando me fui en 2015 (de Bolivia TV) entraron varios gerentes, entre ellos Gísela López y se supone que ellos han debido verificar el funcionamiento o no de los (equipos) y ahora, dos años después (se presenta la denuncia de presunta corrupción) me parece jalado de los pelos, pero bueno, algo deben estar buscando”, dijo Portocarrero en una entrevista con ANF.

López dijo que no responderá a Portocarrero, según reportó El Deber, en Santa Cruz.

Portocarrero aseguró que en su gestión se presentaron proyectos, que luego fueron aprobados por el Ministerio de Comunicación, que hizo el desembolso de los recursos y cuando él salió de la gerencia, en mayo de 2015, las auditorías estaban en curso.

La ministra en ese momento era Amanda Dávila, dijo, y agregó que BoliviaTV no es un organismo independiente, sino sujeto a un directorio que preside la ministra de turno.

Par el diario cruceño, el tema de las auditorías parece haberse vuelto central. Mientras López dijo el lunes que eran hechas a la medida de los proyectos sospechosos, Portocarrero rechazó la afirmación aseguró que se hicieron cuando estaba fuera del canal, por lo que no podía haberlas manipulado.

El diputado José Carlos Gutiérrez solicitó que se realice una auditoría especial a Canal 7, que desde 2006 ha manejado más de Bs 1.500 millones, de los cuales 1.000 millones son de montos adicionales a su presupuesto.

Según los decretos de 2014, los fondos para los proyectos pasaron del Ministerio de Obras Públicas a Comunicación sobre la base de los presentados por Bolivia TV. El Ministerio de Comunicación era una especie de puente, el encargado de ejecutar todo el proyecto era Bolivia TV y al finalizar se debían hacer auditorías externas y el resultado remitirlo a Obras Públicas.

El Deber le consultó a López si estas auditorías habían sido realizadas y remitidas a Obras Públicas, pero la actual ministra no respondió. También se le preguntó a Paco y reiteró que dejó 30 auditorías en curso cuando salió de la cartera de Comunicación.

“En mi caso debo decirles que no se olviden que yo inicié el proceso de ‘transparentación’. Cuando dije que dejé 30 procesos, no escuché preguntar por cuáles y los estados de los procesos. Soy consecuente y correcta y espero lo mismo de la gente”, contestó Paco por WhatsApp, sin precisar el destinatario de la reflexión.

En la página web del Sistema de Contrataciones del Estado, figura una convocatoria a auditoría externa para “proyectos ejecutados por Bolivia TV”. La convocatoria es de marzo y la fecha límite de presentación de resultados es el 23 de este mes. López no respondió si las auditorías externas concluyeron antes de presentar su denuncia.

La Razón, en La Paz, consignó en su edición de este miércoles 21, que La exministra Paco, observó que López pudo el año pasado haber denunciado y acelerado las investigaciones sobre casos de corrupción en Bolivia Tv cuando ejerció el cargo de gerente general de ese medio estatal.

“Ella pudo haber facilitado el año pasado para que denunciemos y no lo hizo. Sus razones tendrá. Ella (López) tendrá que explicar. A mí me hubiera gustado escuchar su honestidad para decir que se inició en la gestión pasada (sobre las investigaciones en los casos de corrupción) que fue una instrucción, que son varios procesos que tienen que concluir”, remarcó Paco durante una entrevista televisiva en Todo A Pulmón

“Yo tengo la conciencia tranquila, si no había resultados yo tenía que respaldarme para que no me digan luego ella no ha hecho nada. Este proceso de investigación (sobre Bolivia Tv) es uno de 30 que he dejado y cuya investigación se han iniciado precisamente en mi gestión”, aclaró Paco.

López denunció el lunes corrupción en Bolivia Tv. Halló seis contratos irregulares de compra de equipos por Bs 131,3 millones. Se querelló ante la Fiscalía contra 10 actuales y exfuncionarios por un contrato de Bs 25 millones●