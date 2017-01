Cómo baja Evo y ¿no lo advierte?

Medios gubernamentales informan sin darse cuenta sobre la caída de la popularidad del Presidente. Evo Ni el MAS ni sus ministros ni sus medios alertan sobre el descenso

(Rimaypampa) – Los medios progubernamentales publicitan la considerable popularidad del presidente Evo Morales pero no la comparan con la que tuvo hace un año: el cotejo revela un notable descenso de 15 puntos, según se desprende de reportes oficiales.

El periódico Cambio difundió hace una semana que el presidente Evo Morales se ubica como uno de los cinco mejor valorados del mundo, de acuerdo con una encuesta de la española Asociación de Comunicación Política (ACOP), con índice del 54 %.

De acuerdo con la misma fuente de información, reproducida también por este matutino gubernamental el pasado 15 de junio, la popularidad del Presidente contaba con una aprobación del 61%.

Cuatro meses antes la agencia ABI consignaba que este índice de popularidad reportado por ACOP era del 69%.

Sin embargo, la tabla de popularidad de ACOP a enero 2017 muestra una aprobación del 48 % basada en la encuesta de IPSOS/octubre 2916. El promedio del año 2016 suma apenas 50, 2 %, que no incluye los meses de abril y diciembre, no consignados en la tabla.

Este domingo 22, el diario El Deber, de Santa Cruz, reportó una aprobación del 58 %, con base en una encuesta de Equipos Mori a 726 personas en el eje central. Sólo 34% se mostró de acuerdo con que su repostulación en 2019.

Morales llegó a la presidencia en 2006 al ganar las elecciones de 2005 con 54% de los votos y que dos años después, en el referendo para definir su revocatoria, se impuso con 67% de aprobación, recordó la pasada semana el diario oficialista en La Paz.

El 2009 fue reelecto con el 64%. Meses antes, la Constitución que impulsó fue aprobada por el 60% en las urnas y el 2014 aseguró el mandato 2015-2019 con el 60% favorable, acotó

Pero desde entonces, el presidente y su partido, el MAS, han confrontado diversas expresiones de rechazo a sus mandato y a su reelección consecutiva.

Hace aproximadamente un año, durante el referéndum del 21 de febrero de 2015 sobre la “repostulación” presidencial y el intento de modificar la Constitución para hacerla posible, el 51,3% le dijo no a la intención de Evo Morales y el MAS, que obtuvieron sólo un 48,7% de respaldo.

En las elecciones subnacionales del 2015, para nueve gobernadores departamentales y munícipes de más de 339 alcaldías, el MAS recogió otra derrota, expresada en el rechazo a sus postulados en el eje central del país y la mayor parte de regiones y ciudades importantes.

En torno a su reciente índice de popularidad, Morales, durante conferencia de prensa la semana pasada, se declaró sorprendido por ese resultado, mucho más por su larga administración de 11 años cuando anteriores gobierno, en menos tiempo, dijo, perdían todo respaldo.

“No sé si será verdad o no, me ha sorprendido esa notita que sale, como dentro los cinco presidentes que tienen más apoyo Evo, a mí me ha sorprendido eso después de tantos años, antes juraban de presidentes con una popularidad alta y a los cuantos meses ya estaban con 20 o 30% de apoyo”.