“El ciudadano” de Chile denuncia censura de un video que pide mar para Bolivia

Un spot elaborado por el “El Ciudadano” de Chile ha sido censurado por distintas cadenas televisoras de ese país, entre ellas nacionales e internacionales como CHV, TVN, Canal 13 y CNN, denuncia la redacción de ese mensuario en su pagina web.

El video es un spot elaborado en el marco del aniversario de su edición 200. El medio de comunicación, parte de la Red de medios de los pueblos, señala que buscaban reforzar su identidad de marca con el concepto “Pensamos lo que decimos, decimos lo que pensamos” y por eso expone la idea de que el Mar es de todos y entonces por qué no también de Bolivia.

“Si antes estas emisoras han bloqueado a El Ciudadano poniendo un cerco informativo a hechos y perspectivas que con los años derivaron en escándalos políticos y económicos agudos, era porque estos canales defendían derechos de unos particulares y no precisamente de los ciudadanos, del pueblo y hoy lo vuelven a hacer”, explica, Sebastián Larraín, codirector de El Ciudadano citado en un artículo de su pagina web http://www.elciudadano.cl/2016/12/21/346324/censuran-spot-de-el-ciudadano-en-canales-de-tv-chilena/.

“Estos canales, modificaron sus programaciones con los años, abriendo espacios que bautizaron con el nombre de ciudadanos, el trece ciudadano, entrevista ciudadana, entre otros, pero en el fondo sus transmisiones acompañaron al status quo, han buscado relegitimarse entre la ciudadanía, pero con este tipo de actitudes de censura, solo quedan como unos discriminadores” dijo Bruno Sommer, director del medio.

Larraín agrega en “el hecho en particular al que nos referimos es que una publicidad con carácter latinoamericanista e integradora, motivada por nuestra circulación de nuestra edición 200, y haciendo uso de la idea de que pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos, nos llevó a publicar un spot que critica el modelo extractivista de nuestro mar, a la clase política chilena e invita a reflexionar sobre que el mar es de todos y no de un grupo económico”.

“La privatización del mar chileno es un hecho evidente donde se han visto involucrados Ministros y parlamentarios, siendo Chile tal vez una de las pocas naciones del Mundo donde el Mar se privatizó para unos bolsillos de unos carteles y sus operadores”, dice Sommer.

Según Sebastián “la publicidad que decía el mar es de todos y también de Bolivia, fue aprobada inicialmente por las áreas comerciales de las televisoras, pero luego llevaron el spot a sus áreas editoriales y jurídicas para finalmente vetar la libre circulación de la idea”.

Sommer agradeció “ a la Red de Televisoras Comunitarias de Chile quienes no emitieron censura al video y hoy apoyan con su difusión”.