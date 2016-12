Directora de FMI es culpable, pero justicia la exime de cárcel

París, 19 dic (PL) La Corte de Justicia de la República de Francia declaró hoy culpable de negligencia a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, pese a lo cual la eximió de cumplir la pena de un año de cárcel.

Lagarde está acusada de negligencia en el arbitraje que decidió otorgar una indemnización millonaria a favor del empresario Bernard Tapie, lo cual ocurrió en 2008 cuando ella era ministra de Finanzas del gobierno de Nicolás Sarkozy.

El tribunal, integrado por tres jueces y 12 parlamentarios, concluyó que la procesada actuó de forma negligente al no oponerse al arbitraje fraudulento y ello provocó perjuicios al Estado galo, que debió entregar una compensación millonaria a Tapie.

De acuerdo con el fallo, la entonces titular debió rechazar el arbitraje y llevar el caso ante la justicia.

La decisión anunciada este lunes va contra el criterio de la Fiscalía, la cual pidió su absolución por no existir evidencias suficientes para condenarla, según las consideraciones del procurador Jean-Claude Marin.

El fiscal presentó sus conclusiones el viernes último y en ellas sostuvo que se trata de un caso en el límite entre lo judicial y lo político

Pese a que el tribunal decidió declarar culpable a la directora del FMI, también resolvió eximirla de cumplir la pena de un año de cárcel contemplada en el caso.

El juicio contra Largarde comenzó hace una semana y en todo momento la acusada se declaró inocente, además de sostener que cualquier error cometido fue involuntario.

La política francesa no acudió este lunes a la audiencia del veredicto, y según publica la prensa local, se encuentra en la sede del FMI en Washington.

Hasta ahora esa organización internacional respaldó con firmeza a la directora, pero la sentencia podría traer dudas sobre su continuidad en el cargo, según las especulaciones.